Силовые структуры
Задержание ФСБ двух агентов «Легиона "Свобода России"» попало на видео
ФСБ показала видео задержания двух агентов «Легиона "Свобода России"»
ФСБ показала видео задержания двоих россиян, которые по заданию запрещенной в РФ украинской террористической организации «Легион "Свобода России"» готовили диверсию в Ростовской области. Запись публикует ТАСС.
На кадрах видно, как на молодых людей, поваленных на землю, надевают наручники. В рюкзаке одного из задержанных обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Студенты собирались с их помощью поджечь военкомат.
Ранее сообщалось, что силовики заметили и обезвредили диверсанта на улице Ленина в Ростове-на-Дону в ночь на 17 сентября. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый. Позже стало известно и о втором задержанном агенте украинского легиона.