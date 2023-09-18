Задержание ФСБ двух агентов «Легиона "Свобода России"» попало на видео

ФСБ показала видео задержания двух агентов «Легиона "Свобода России"»

ФСБ показала видео задержания двоих россиян, которые по заданию запрещенной в РФ украинской террористической организации «Легион "Свобода России"» готовили диверсию в Ростовской области. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как на молодых людей, поваленных на землю, надевают наручники. В рюкзаке одного из задержанных обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Студенты собирались с их помощью поджечь военкомат.

Ранее сообщалось, что силовики заметили и обезвредили диверсанта на улице Ленина в Ростове-на-Дону в ночь на 17 сентября. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый. Позже стало известно и о втором задержанном агенте украинского легиона.