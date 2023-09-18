Испанские футболисты пошли за кофе в аэропорту, заблудились и опоздали на рейс

15 футболистов «Лас-Пальмас» опоздали на рейс, уйдя пить кофе в аэропорту

Футболисты испанского клуба «Лас-Пальмас» опоздали на рейс из-за того, что 15 игроков и два врача заблудились в аэропорту во время того, как пили кофе. Об этом сообщило издание Canarias7.

Команда, которая базируется на острове Гран Канария, должна была отправиться на матч с «Севильей» 16 сентября. Как уточнил таблоид Daily Star, у клуба недостаточно средств на аренду частных самолетов, поэтому футболисты летают коммерческими рейсами.

По данным журналистов, перед посадкой в самолет в аэропорту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 15 футболистов и два физиотерапевта пошли выпить кофе. Они заблудились и не смогли вовремя вернуться к своему выходу на посадку. В результате спортсмены улетели на чартерном рейсе канарской авиакомпании Binter позже в тот же день и успели на матч.

Поступок футболистов удивил пользователей. «Как пятнадцати взрослым удалось так заблудиться», «Надеюсь, это был хороший кофе», «Насколько велик аэропорт?» — писали они в социальных сетях.

25 августа «Лас-Пальмас» сыграл в Ла Лиге с испанским клубом «Реал Сосьедад», куда незадолго до матча перешел полузащитник сборной России Арсен Захарян.