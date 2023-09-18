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15:16, 18 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала мешающие выйти замуж ошибки в отношениях

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Если мужчина не делает предложение, а женщина ждет его, ей стоит заявить о желании выйти замуж, а не молчать об этом, считает психолог и конфликтолог Ксения Демина. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Психолог объяснила, что в паре очень важен диалог: один партнер может не догадываться о желаниях другого или не понимать, насколько они важны для него.

По словам собеседницы «Ленты.ру», тайно желающие выйти замуж зачастую сами совершают ошибки, из-за которых мужчина не делает предложение. Например, некоторые женщины, чтобы не показаться навязчивыми, демонстрируют, что брак неважен для них, хотя это не так. «Как только вы начали доказывать, что ничего плохого в сожительстве без официального оформления нет, вас, с большой долей вероятности, не позовут замуж», — объяснила психолог.

По ее мнению, если женщина соглашается жить без штампа, хотя не хочет этого, она тем самым предает себя. Психолог объяснила, что такое может происходить из-за страха остаться в одиночестве, который можно проработать в психотерапии.

Также Демина добавила, что если мечтающая о браке женщина и так полностью выполняет обязанности жены, то мужчине незачем что-то менять в своей жизни и сам он предложение вряд ли сделает. «Он уже получает все, что приобрел бы в семье. А вы остаетесь незащищенной», — предупредила психолог и призвала все же обсудить перспективы отношений, несмотря на опасения.

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Если женщина молчит о своем желании стать женой, то она так и останется сожительницей, уверяет Демина. Она подчеркнула, что поднимать вопрос раз в год и дальше молчать — мало. Необходимо раз за разом говорить об этом, чтобы мужчина понял, насколько для нее важно оформить отношения.

Ранее психолог и сексолог Инесса Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости. Она отметила, что для гармоничной интимной жизни у партнеров должно быть либидо примерно одинакового уровня.

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    Вера Владзиевская
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