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17:29, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Маск обвинил Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию

Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию
Джордж Сорос

Джордж Сорос. Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск обвинил главу фонда «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию. Свой комментарий он опубликовал на платформе X (бывшая Twitter).

«Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации», — написал Маск в ответ на пост, в котором финансиста обвиняют в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

В конце августа Маск заявил о желании засудить фонд «Открытое общество». По словам предпринимателя, подав в суд на фонд Сороса, он остановит подавление свободы слова.

В мае Маск также заявил, что Сорос ненавидит человечество и хочет «подорвать саму основу цивилизации». Также предприниматель заявил, что сеть фондов финансиста была создана «не с благими намерениями».

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    Олег Давыдов
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