Маск захотел засудить фонд Сороса

Маск подаст в суд на фонд Сороса, чтобы остановить подавление свободы слова

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск захотел засудить фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск заявил об этом, комментируя публикацию статьи журналиста Бена Скаллана. Тот, в свою очередь, утверждает, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.

По словам Маска, подав в суд на фонд Сороса, он намерен остановить подавление свободы слова. «Х подаст в суд, чтобы остановить это», — сообщил он.

В мае Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «подорвать саму основу цивилизации». Также предприниматель заявил, что сеть фондов Сороса была создана «не с благими намерениями».