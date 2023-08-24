Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 24 августа 2023Мир

Маск захотел засудить фонд Сороса

Маск подаст в суд на фонд Сороса, чтобы остановить подавление свободы слова
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск захотел засудить фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск заявил об этом, комментируя публикацию статьи журналиста Бена Скаллана. Тот, в свою очередь, утверждает, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.

По словам Маска, подав в суд на фонд Сороса, он намерен остановить подавление свободы слова. «Х подаст в суд, чтобы остановить это», — сообщил он.

В мае Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «подорвать саму основу цивилизации». Также предприниматель заявил, что сеть фондов Сороса была создана «не с благими намерениями».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников в двух регионах

    На Алтае поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера

    В России рассказали о страхе США перед БРИКС

    Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего под Тверью самолета Embraer

    Танцы робота в центре Москвы попали на видео

    Тела погибших при крушении бизнес-джета начали вывозить на судмедэкспертизу

    Сидячий образ в жизни в детстве увеличил риск инфаркта в будущем

    В ходе дебатов республиканцев лишь один кандидат выступил против помощи Украине

    В Киеве прозвучал мощный взрыв

    Высказывание Шольца об Украине вызвало негодование в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости