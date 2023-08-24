Маск захотел засудить фонд Сороса
Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск захотел засудить фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Маск заявил об этом, комментируя публикацию статьи журналиста Бена Скаллана. Тот, в свою очередь, утверждает, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.
По словам Маска, подав в суд на фонд Сороса, он намерен остановить подавление свободы слова. «Х подаст в суд, чтобы остановить это», — сообщил он.
В мае Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «подорвать саму основу цивилизации». Также предприниматель заявил, что сеть фондов Сороса была создана «не с благими намерениями».