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12:55, 18 сентября 2023Среда обитания

Путин заявил об опережении Москвой других мировых столиц

Путин: создаваемая в Москве прогрессивная среда опережает многие мировые столицы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Создаваемая в Москве прогрессивная и комфортная среда опережает многие мировые столицы, заявил во время выступления на инаугурации мэра города Сергея Собянина президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — отметил он. По словам главы государства, в городе делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга.

Путин также указал на «прорывную» модернизацию транспортной системы города, в первую очередь транспорта. Президент пообещал, что ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. Кроме того, у властей есть большие планы по совершенствованию московского здравоохранения, сообщил он.

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы 18 сентября. Мэр поклялся при осуществлении полномочий соблюдать Конституцию, Устав и столичные законы, а также честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности.

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    Нина Ташевская
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