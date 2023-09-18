Путин заявил об опережении Москвой других мировых столиц

Путин: создаваемая в Москве прогрессивная среда опережает многие мировые столицы

Создаваемая в Москве прогрессивная и комфортная среда опережает многие мировые столицы, заявил во время выступления на инаугурации мэра города Сергея Собянина президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — отметил он. По словам главы государства, в городе делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга.

Путин также указал на «прорывную» модернизацию транспортной системы города, в первую очередь транспорта. Президент пообещал, что ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. Кроме того, у властей есть большие планы по совершенствованию московского здравоохранения, сообщил он.

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы 18 сентября. Мэр поклялся при осуществлении полномочий соблюдать Конституцию, Устав и столичные законы, а также честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности.