Боня после пластической операции призвала СМИ не писать о ней «всякую чушь»

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня, сделавшая пластическую операцию летом 2023 года, призвала СМИ не писать «всякую чушь» о ее лице. Соответствующая запись появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вы задрали уже писать всякую *** [фигню] про мое лицо! Что меня изуродовали и всякую прочую чушь!» — обратилась Боня к СМИ.

Блогерша объяснила, что ее мать, прочитав подобные новости, испытала сильный стресс, из-за чего у нее сильно упало давление и «чуть не остановилось сердце». Боня призвала создателей таких текстов быть внимательнее к их содержанию. «Не забывайте, что все эти новости читают наши родители!» — заявила она.

Ранее в сентябре пользователи сети раскритиковали фотографии Бони, сделанные после пластической операции, и сравнили ведущую с музыкантом Майклом Джексоном. «Не надо было нос трогать. Надеюсь, все обойдется», «Я увидела черты Майкла Джексона», «Когда в дом заходят губы, а потом остальная Боня», — написали они.

Боня сделала пластическую операцию в конце августа. Она обратилась за коррекцией формы глаз к хирургу Чиа Чи Као, оперировавшему моделей Кендалл Дженнер и Беллу Хадид. Отмечалось, что операция прошла с осложнениями и длилась не восемь часов, как планировалось изначально, а 14.