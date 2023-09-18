Нобелевский лауреат рассказал о тревожном росте мировых ядерных арсеналов

Нобелевский лауреат ICAN заявил о тревожном росте мировых ядерных арсеналов

В последние годы наблюдается тревожный рост мировых ядерных арсеналов, на их содержание тратятся миллиарды долларов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Сандерс-Закре рассказала, что организация ежегодно выпускает доклады, в которых подсчитывает расходы на содержание и увеличение ядерными державами своих арсеналов. «В течение всех четырех лет, что мы выпускали этот отчет, мы приходили к выводу, что расходы на ядерное оружие неуклонно растут», — отметила она.

По данным организации, лишь в 2022 году девять ядерных держав потратили 82,9 миллиарда долларов на свои арсеналы.

Ранее Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год сообщила о появлении свидетельств того, что Соединенные Штаты намерены переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании. Как отмечают специалисты, на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, которая располагается примерно в 100 километрах от Лондона, будет создано «помещение для безопасного хранения».