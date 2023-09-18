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05:01, 18 сентября 2023Мир

Нобелевский лауреат рассказал о тревожном росте мировых ядерных арсеналов

Нобелевский лауреат ICAN заявил о тревожном росте мировых ядерных арсеналов
Алисия Сандерс-Закре

Алисия Сандерс-Закре. Кадр: Arms Control Association / YouTube

В последние годы наблюдается тревожный рост мировых ядерных арсеналов, на их содержание тратятся миллиарды долларов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Сандерс-Закре рассказала, что организация ежегодно выпускает доклады, в которых подсчитывает расходы на содержание и увеличение ядерными державами своих арсеналов. «В течение всех четырех лет, что мы выпускали этот отчет, мы приходили к выводу, что расходы на ядерное оружие неуклонно растут», — отметила она.

По данным организации, лишь в 2022 году девять ядерных держав потратили 82,9 миллиарда долларов на свои арсеналы.

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    Валентина Шварцман
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