Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

На Кубани осудят создательницу финансовой пирамиды, похитившую 65 млн руб.

В Краснодаре перед судом предстанет 40-летняя жительница Усть-Лабинска, которая создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщину обвиняют в преступлении по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, с января 2017 по апрель 2018 года она заключала с людьми договоры займов на крупные суммы, которые предназначались для инвестиций в крупные и прибыльные проекты. Однако на самом деле злоумышленница забирала деньги себе. Чтобы поддерживать видимость надежной организации, она ежемесячно выплачивала некоторым вкладчикам проценты за счет поступлений от новых «инвесторов».

Всего женщине удалось обмануть 133 человека из Краснодара, Анапы и Новороссийска. Ей грозит до десяти лет заключения.