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15:49, 18 сентября 2023Культура

Бродвейский продюсер поставит спектакль по хоррору «Паранормальное явление»

The Hollywood Reporter: «Паранормальное явление» покажут в театре

Кадр: Фильм «Паранормальное явление»

Бродвейский продюсер Саймон Френд поставит спектакль по хоррору «Паранормальное явление». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ранее Френд работал над постановкой «Жизни Пи». В работе над новым сценарием примет участие драматург Леви Холлоуэй. Отмечается, что сценическая адаптация фильма пока находится на ранней стадии разработки.

«Паранормальное явление» — серия фильмов ужасов, выполненных в псевдодокументальной манере. Каждая из картин смонтирована из материалов, как будто зафиксированных самими персонажами. Первая лента вышла в прокат в октябре 2009 года.

Ранее также сообщалось, что по сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль, действие которого будет развиваться за четверть века до событий в ленте.

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    Варвара Кошечкина
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