Мужчина годами насиловал дочерей по совету мага

Житель Индии годами подвергал двух дочерей сексуальному насилию. Об этом сообщает India Tomorrow.

Винод Кумар Сингх из штата Бихар мечтал о сыне и ради этого в 2012 году обратился к магу-тантрику Аджаю Кумару. Тот заявил, что причиной отсутствия мальчика в семье являются две дочери. Он убедил Сингха, что ему необходимо вступить с девочками в сексуальные отношения, чтобы у него появился ребенок мужского пола.

Мужчина последовал совету тантрика и стал регулярно подвергать дочерей сексуальному насилию. Жена Сингха и ее сестра знали об этом и даже сами подстрекали его. Позже у супругов родился сын, однако маг посоветовал не останавливаться и продолжать насиловать дочерей — иначе жизнь мальчика окажется под угрозой. Позже Кумар устроил некий обряд и сам изнасиловал девочек.

В 2022 году пострадавшие, которым на тот момент было 14 и 16 лет, сбежали из дома и заявили в полицию о многочисленных изнасилованиях. Сотрудники правоохранительных органов арестовали тантрика, а также отца, мать и тетю девочек.

Сигнха и Кумара приговорили к пожизненному тюремному заключению за изнасилование, а женщины получили по 20 лет тюремного срока за подстрекательство к изнасилованию.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальной школы, которая изнасиловала 12-летнего мальчика и домогалась нескольких других. Если женщину признают виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 25 лет тюрьмы.