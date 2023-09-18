Стало известно об уважительном отношении в ВСУ к российским военным

El Pais: в ВСУ стали уважительно говорить о российских военных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали уважительно говорить о российских военных. Об этом пишет газета El Pais.

Журналисты взяли интервью у украинского военнослужащего Владимира и его сослуживцев. «Он говорит о своем сопернике с уважением, как и остальные военные, опрошенные для этого репортажа», — говорится в материале.

Отмечается, что это свидетельствует об изменении восприятия в рядах ВСУ, где еще несколько месяцев назад заявляли о плохой подготовке российских сил. По словам Владимира, военные России лучше обучены, у них больше опыта. «И что самое худшее, у них лучшее вооружение», — добавил он.