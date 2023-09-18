Банду телефонных мошенников осудили за обман российских пенсионеров

В Петербурге осудили банду телефонных мошенников, обманувших троих пенсионеров

В Санкт-Петербурге вынесли приговор пятерым участникам банды телефонных мошенников, обманом получившим от пенсионеров крупные суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Сергея Исаева, Александра Студеникина, Михаила Трухина, Романа Трунденко, Алексея Гербылева признали виновными в преступлении по частям 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что преступную группировку фигуранты создали летом 2021 года. Мужчины звонили пожилым россиянам и, представляясь их близкими родственниками, заявляли, что стали виновниками в аварии. Фигуранты просили у пенсионеров деньги, чтобы якобы возместить ущерб и избежать наказания. В телефонном разговоре мошенники выясняли адреса пожилых людей и отправляли туда курьеров. Один из них был задержан при совершении очередного преступления.

Банде удалось обмануть троих пенсионеров на общую сумму, превышающую миллион рублей.

В зависимости от роли фигурантов приговорили к заключению на срок от 5 до 15 лет. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании материального ущерба.