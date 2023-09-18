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06:05, 18 сентября 2023Наука и техника

В США ищут потерпевший аварию истребитель F-35B

В США ищут потерпевший аварию в Южной Каролине истребитель F-35B

Фото: US Navy / Reuters

В США ищут потерпевший аварию в Южной Каролине истребитель F-35B Lightning II. Об этом сообщает USA Today.

По словам офицера по связям с общественностью объединенной базы в Чарльстоне, пилот благополучно катапультировался, его доставили в местную больницу в стабильном состоянии.

В настоящее время экстренного реагирования работают над поиском истребителя после происшествия возле авиабазы морской пехоты Бофорт. Самолет входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты.

В июле издание The Drive писало, что британские истребители пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B из-за опасений, связанных с проводимой Россией специальной военной операцией, продемонстрируют возможность вертикальной посадки на шоссе. Соответствующие действия планируется провести в Великобритании в течение ближайшего года.

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    Марина Совина
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