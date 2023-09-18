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12:37, 18 сентября 2023Из жизни

Правитель Малайзии увидел «девочку-оборотня» и назвал ее подарком небес

Верховный правитель Малайзии назвал девочку с гипертрихозом благословением небес
Абдулла II

Абдулла II. Фото: Wikimedia

Верховный правитель Малайзии султан Абдулла увидел девочку с волосатым лицом во время встречи с подданными, сфотографировался с ней и назвал «подарком небес». Об этом сообщает The Star Online.

Родители ребенка, живущие в штате Саравак, пришли увидеть монарха, который совершал турне по стране 10 сентября. На встречу у местной мечети 47-летний Роланд Джимбай и 28-летняя Тереза Гунтин взяли двухлетнюю дочь Миссклиен, родившуюся с гипертрихозом — заболеванием, при котором волосяной покров появляется на несвойственных для него участках кожи. Эту болезнь также называют «синдромом оборотня». У девочки волосы растут на лице. Кроме того, она родилась без ноздрей, хотя других проблем со здоровьем у нее не наблюдается.

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Султан с супругой и детьми заметили Миссклиен в толпе и пожелали лично пообщаться с ней. Правитель сфотографировался с девочкой и ее родителями. «Король сказал мне, чтобы я как следует заботился о Миссклиен, потому что она — благословение небес. Надеюсь, что получится еще раз встретиться с королевской четой, если будет возможность», — рассказал Джимбай в интервью.

Ранее подросток из Индии с «синдромом оборотня» рассказал об издевательствах в школе. У него гипертрихоз проявился в шесть лет.

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    Никита Савин
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