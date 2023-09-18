Небензя оценил возможность встречи России и США на полях Генассамблеи ООН

Небензя заявил, что США не предлагали РФ встречаться на полях Генассамблеи ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не предлагали России встречаться на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало», — отметил он. По его словам, если предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет в штаб-квартире организации с 18 по 26 сентября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.