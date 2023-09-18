Небензя оценил возможность встречи России и США на полях Генассамблеи ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не предлагали России встречаться на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало», — отметил он. По его словам, если предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое.
Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет в штаб-квартире организации с 18 по 26 сентября.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.