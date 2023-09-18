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08:10, 18 сентября 2023Мир

Небензя оценил возможность встречи России и США на полях Генассамблеи ООН

Небензя заявил, что США не предлагали РФ встречаться на полях Генассамблеи ООН
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не предлагали России встречаться на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало», — отметил он. По его словам, если предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет в штаб-квартире организации с 18 по 26 сентября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

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    Марина Совина
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