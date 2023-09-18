Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:50, 18 сентября 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о доступном способе избавиться от боли в спине

Тренер Бадретдинова назвала йогу лучшим помощником от боли в спине

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Йога — это один из лучших помощников от боли в спине, уверена инструктор по йоге, мастер-тренер XFIT Марина Бадретдинова. О доступном способе избавиться от болевых ощущений она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Бадретдинова объяснила, что самый главный принцип йоги — функциональность. Благодаря ему во время практики прорабатываются все варианты подвижности спины, даже те, которые человек никогда не использует в жизни. Вследствие этого, по словам тренера, во всем теле улучшается кровообращение, мышцы расслабляются, а болевые ощущения уменьшаются.

Материалы по теме:
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022

Еще одним отличительным качеством йоги от большинства физических активностей Бадретдинова назвала симметричную и разностороннюю работу с телом. Практика воздействует не только на спину, но и на опорно-двигательный аппарат в целом, а также на костно-мышечную и дыхательную системы человека, из-за чего уходят зажимы и спазмы, после чего человек неизбежно ощущает облегчение.

«Чтобы убрать боли в спине, порой достаточно сделать буквально несколько асан — и вы сразу почувствуете себя лучше. Но будьте внимательны, для действительно хорошего самочувствия и избавления от сковывающей боли в спине надолго, нужно практиковать йогу постоянно», — заявила тренер.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Трощенков назвал способы облегчить боль в мышцах после занятий спортом. Он посоветовал для ускорения восстановления после тренировки делать самомассаж на специальном фитнес-ролле или принять горячую ванну.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала сторонника украинского легиона за попытку поджечь военкомат

    На Украине уволили всех заместителей министра обороны

    Беллу Хадид заметили на публике после реабилитации из-за тяжелой болезни

    Дачникам перечислили растения для посадки осенью

    Массовую драку в российском кафе сняли на видео

    На Украине обеспокоились возможным истощением поддержки Запада

    Волочкова рассказала о судебном процессе с Большим театром

    Названо условие роста курса доллара до 100 рублей

    Российскому бизнесу предрекли невозвращение на Запад

    В Грузии сообщили об угрозе Евромайдана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости