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02:40, 18 сентября 2023Бывший СССР

Белоруссия закупит у России сотни тысяч тонн зерна

Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Белоруссия закупит у России до пятисот тысяч тонн зерна в 2023 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Свыше пятисот тысяч тонн мы покупать не будем», — отметил чиновник.

Заяц подчеркнул, что в запасе имеется сто тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую можно использовать на продовольственные цели. Уточняется, что постановлением Совета министров установлена цена на уровне 12,5 тысяч российских рублей за одну тонну без НДС.

14 сентября глава республики Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию. На следующий день он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    Юлия Мискевич
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