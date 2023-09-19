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20:10, 19 сентября 2023Россия

В России младшеклассникам вручили азбуку со словами «армия», «вера» и «герой»

В Магадане младшеклассникам вручили азбуку со словами «армия», «вера» и «герой»

Кадр: ГТРК Магадан / YouTube

Ученикам магаданской гимназии №24 вручили «Азбуку о важном», в которой букве «А» соответствует слово «армия». Видеосюжет показал телеканал «Вести Магадан».

Замглавы регионального Минобразования Ирина Горностаева сообщила, что в новом учебнике также есть такие слова, как «герой», «Родина» и «вера». Она рассказала третьеклассникам, что авторы азбуки «попытались (...) изложить уже известные буквы, но только с теми словами, которые отображают (…) любовь к Родине».

«Каждый воин — он герой. Он идет сегодня в бой. За свободу, за Россию. Пусть Господь придаст им силы», — гласит четверостишие на странице с буквой «Г».

«Азбуку о важном» распространят по всем учебным заведениям региона, сообщает канал.

Ранее в Воронеже издали первый учебник для вузов по основам военной подготовки. Пособие направлено на формирование знаний об основах обороны страны, патриотической социализации и военной подготовки.

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    Алан Босиков
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