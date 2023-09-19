Стало известно о количестве жертв в Нагорном Карабахе

Минздрав НКР: количество погибших в Карабахе составило пять мирных жителей

Количество жертв в ходе артиллерийского обстрела со стороны азербайджанских военных составило пять мирных жителей погибшими и десятки раненых. Об этом сообщает армянский портал 24News со ссылкой на Минздрав самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«В ЗАО "Республиканский медицинский центр" Министерства здравоохранения находятся 80 раненых, из них 15 — гражданские лица», — сообщили на портале.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной НКР.

В сообщении подчеркивается, что в известность о своих действиях азербайджанские силы поставили российских миротворцев и Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня. МИД Турции поддержал действия Азербайджана.

Перед этим в Баку обвинили ВС Армении в обстреле позиции азербайджанской армии на агдамском направлении.