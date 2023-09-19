Совет ЕС призвали ввести санкции против Азербайджана

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против властей Азербайджана

Европарламент (ЕП) призвал Совет Европейского союза (ЕС) рассмотреть введение санкций против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении ЕП.

«Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах», — сказано в заявлении.

В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения ЕП призывает Совет Евросоюза фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном, а также рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей республики, отмечается в документе.

Помимо этого, евродепутаты призвали Баку воздержаться от использования военной эскалации в качестве предлога для насильственного вывода местного населения. Прямые переговоры между Баку и Степанакертом являются единственным способом добиться прогресса в отношениях между армянами Нагорного Карабаха и Азербайджаном, подытожили депутаты ЕП.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.