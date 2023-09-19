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10:15, 19 сентября 2023Ценности

58-летняя Ирина Безрукова снялась в халате без макияжа

Фото: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость поделилась фото из отеля. На размещенном кадре артистка запечатлена позирующей перед камерой в белом халате. На время съемки Безрукова отказалась от косметики, а волосы уложила под полотенце.

Поклонники оценили естественную красоту звезды и принялись писать комплименты в комментариях под снимком. «Умная и красивая Ирина», «Сама нежность!», «Ослепительная красота», «Королева», «Божественные ноги», — высказывались они.

В июне Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. Знаменитость предстала в данном предмете гардероба синего цвета с длинными рукавами и принтом. Она позировала вполоборота, демонстрируя стройное тело.

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    Карина Черных
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