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17:24, 19 сентября 2023Спорт

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа турнира пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте голом отметился полузащитник бело-голубых Бителло, однако на 69-й минуте хавбек хозяев Кади Боржес сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав четыре очка. «Краснодар» расположился на второй строчке с шестью баллами в активе.

В третьем туре «Динамо» в гостях уступило «Спартаку» со счетом 1:4. «Краснодар» в предыдущем матче обыграл на выезде «Пари Нижний Новгород» 1:0.

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    Ксения Курашкина
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