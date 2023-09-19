CTV: Зеленский впервые с начала СВО посетит Канаду и выступит перед парламентом

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Канаду в четверг, 21 сентября. Об этом сообщил телеканал CTV News со ссылкой на источник.

Как сообщил собеседник, украинский лидер выступит с речью в канадском парламенте утром 22 сентября. После этого он отправится в Торонто. Отмечается, что это будет первый визит Зеленского в страну с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Официального подтверждения данной поездки от украинских властей не было.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который приехал с визитом в Киев 10 июня. По данным радиостанции Radio-Canada, официальная поездка канадского премьер-министра до последнего момента осталась в «максимальной тайне по соображениям безопасности». Сообщалось, что Трюдо готовится увидеться с Зеленским и членами украинского парламента, чтобы проговорить детали возможной помощи Украине и новых санкций против России.