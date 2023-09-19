58-летняя актриса показала фигуру в купальнике

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость показала ролик, на котором она позирует на фоне виллы и шезлонгов в купальнике белого цвета с глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца с жемчугом.

Подписчики оценили фигуру Херли в комментариях под публикацией. «Ты не стареешь», «Красотка», «Просто вау», «Идеальная фигура», «Выглядишь на 20 лет моложе», «Супер!» — высказывались многочисленные поклонники.

В августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер также опубликовала снимок в откровенном образе. 53-летняя манекенщица позировала на крыльце дома в разноцветном бикини в клетку.