Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 19 сентября 2023Ценности

58-летняя актриса показала фигуру в купальнике

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость показала ролик, на котором она позирует на фоне виллы и шезлонгов в купальнике белого цвета с глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца с жемчугом.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики оценили фигуру Херли в комментариях под публикацией. «Ты не стареешь», «Красотка», «Просто вау», «Идеальная фигура», «Выглядишь на 20 лет моложе», «Супер!» — высказывались многочисленные поклонники.

В августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер также опубликовала снимок в откровенном образе. 53-летняя манекенщица позировала на крыльце дома в разноцветном бикини в клетку.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе расследовали подробности удара по Константиновке в ДНР

    На Западе высмеяли «победу» Украины над Россией

    В трех регионах Украины сообщили о взрывах

    Замдиректора столичного ресторана ушла в таксистки

    На Большом адронном коллайдере провели поиск загадочных частиц

    Американский журналист посетил Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком

    58-летняя актриса показала фигуру в купальнике

    В России оценили участие Зеленского в заседании Совбеза ООН по Украине

    В России оценили возможность проведения США реформы Совбеза ООН

    Тревел-блогерша назвала три странных вопроса американца о россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости