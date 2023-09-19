Девушка разбогатела благодаря газировке

В США девушка купила лотерейные билеты вместе с газировкой и сорвала куш

Жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Об этом сообщает Maryland Lottery.

29-летняя девушка зашла в продуктовый магазин, чтобы купить газировку. Вместе с напитком она решила приобрести два лотерейных билета, отметив в них числа, связанные с датой рождения ее родственника.

Вскоре американка узнала, что выбранные ею номера совпали с выигрышными, в результате чего она сорвала куш в размере 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). Победительница рассказала, что планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал джекпот в лотерею благодаря невнимательности продавца. Работник магазина по ошибке продал мужчине билет другой лотереи.

