Глава евродипломатии Боррель: главы МИД стран Евросоюза проведут встречу в Киеве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал о планах глав МИД стран Европейского союза в ближайшем времени провести встречу в Киеве, сообщает РИА Новости.

«Я могу вам сообщить, что мы скоро проведем встречу глав МИД в Киеве», — заявил он.

Боррель добавил, что западные страны намерены продолжать проводить различные дискуссии с украинскими властями.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза рассматривают возможность включения в 12-й пакет санкций пункт о передаче Украине прибыли с замороженных на Западе активов Банка России. Окончательный список санкционных мер в отношении России европейские власти должны представить в первой половине октября или по итогам саммита ЕС — США.