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06:16, 19 сентября 2023Экономика

В России предсказали подорожание автомобилей на 10-20 процентов до конца года

Эксперт Терлюкевич: автомобили в РФ подорожают на 10-20% до конца 2023 года

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Отечественные и официально импортируемые автомобили в России подорожают на 10-20 процентов до конца 2023 года, предсказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Его слова приводят «Известия».

«В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10–20 процентов подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили», — пояснил он.

Терлюкевич добавил, что текущий прогноз объема продаж — до одного миллиона автомобилей за 2023 год, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что покупателей в настоящее время достаточно много. Он также сообщил, что рост цен на ряд моделей составил 12-16 процентов.

По словам эксперта, в сентябре и октябре будут предприняты дополнительные шаги по изменению стоимости автомобилей. Импортеры отыграют новые издержки, однако сделают это так, чтобы влияние на продажи и доходность стало наименее чувствительным.

В августе сообщалось, что автомобили в России резко подорожают минимум на 10 процентов после повышения утилизационного сбора.

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    Марина Совина
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