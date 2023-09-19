Познер назвал любимую вещь в гардеробе

Журналист Познер назвал любимой вещью купленную в 1991 году кожаную куртку

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер назвал любимую вещь в своем гардеробе. На эту тему он высказался в интервью команде бренда 12 STOREEZ.

89-летний Познер рассказал, что в 1991 году купил в магазине «Наполеон» кожаную куртку зеленого цвета за пять тысяч долларов. По словам знаменитости, тогда он получил гонорар в 100 тысяч долларов за свою книгу «Прощание с иллюзиями», которая вышла в США и стала бестселлером в списке The New York Times, продержавшись там 12 недель.

«Я никогда раньше таких денег не имел. Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал (...) Необыкновенно красивая для меня. Стоила аж пять тысяч долларов — в 1991 году это были очень серьезные деньги, — отметил Познер. — Я вообще редко себя балую, могу жене что-то купить или детям, а для себя — поеживаюсь. Но тут уж я подумал, что заслужил, черт возьми! И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка».

В марте Анастасия Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Инфлюэнсер рассказала, что у нее есть кожаная куртка-косуха модного бренда Enfants Riches Deprimes. По ее словам, стоимость данного предмета гардероба составляет один миллион рублей.