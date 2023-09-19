Россиянин изнасиловал 16-летнюю падчерицу и попал под суд

В Забайкальском крае будут судить мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю падчерицу

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, изнасиловавшего 16-летнюю падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 июня пьяный мужчина избил девочку-подростка, а затем надругался над ней. После этого россиянин сбежал и некоторое время скрывался. Однако его поймали в соседнем селе.

Было возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Теперь фигуранту грозит до 15 лет колонии.

Отмечается, что ранее он не был судим. При этом суд может учесть в качестве отягчающего вину обстоятельства алкогольное опьянение обвиняемого.