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20:18, 19 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 16-летнюю падчерицу и попал под суд

В Забайкальском крае будут судить мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю падчерицу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, изнасиловавшего 16-летнюю падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 июня пьяный мужчина избил девочку-подростка, а затем надругался над ней. После этого россиянин сбежал и некоторое время скрывался. Однако его поймали в соседнем селе.

Было возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Теперь фигуранту грозит до 15 лет колонии.

Отмечается, что ранее он не был судим. При этом суд может учесть в качестве отягчающего вину обстоятельства алкогольное опьянение обвиняемого.

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    Екатерина Власова
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