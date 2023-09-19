Парикмахер раскрыл россиянам важные правила по уходу за сединой

Парикмахер Александр Наумко раскрыл россиянам важные правила по уходу за сединой. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Специалист рассказал, что с потерей пигмента волосы становятся пористыми, сухими и ломкими. В связи с этим они электризуются и плохо поддаются укладке.

Чтобы избежать этого, эксперт посоветовал всегда использовать термозащиту и беречь пряди от морской воды. Кроме того, необходимо прибегать к дополнительному уходу, в частности, увлажняющим бальзамам, несмываемым спреям и маскам с коэнзимом Q10, протеинами, коллагеном, маслами, витаминами и растительными экстрактами в составе. При этом Наумко напомнил о регулярном пилинге кожи головы и достаточном потреблении воды.

Ранее парикмахер-колорист Олеся Ускова назвала россиянам эффективные способы скрыть седину. В первую очередь эксперт обратила внимание на специальные спреи, которые позволяют скорректировать оттенок корней. Однако, как отмечает Ускова, их длина не должна превышать двух сантиметров.