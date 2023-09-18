Парикмахер назвала россиянам эффективные способы скрыть седину

Парикмахер-колорист Олеся Ускова назвала россиянам эффективные способы скрыть седину. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт обратила внимание на специальные спреи, которые позволяют скорректировать оттенок корней. Однако, как отмечает Ускова, их длина не должна превышать двух сантиметров.

Кроме того, замаскировать обесцвеченные волосы поможет техника окрашивания «камуфляж», которая выполняется красителями с мягкими компонентами в составе. При этом процедура может проводиться в домашних условиях.

Помимо прочего, с данной проблемой могут справиться классические однотонные окрашивания, а также техники осветления волос — в частности, шатуш, мелирование и Airtouch. В последнем случае собеседница издания предупредила, что для подобных процедур необходимо найти профессионального колориста, поскольку они сложные и способны нанести ущерб волосам.

Ранее доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог Майкл Бол раскрыл причины появления седины в раннем возрасте. На возникновение данной проблемы в первую очередь влияет генетика. Также наличие седых волос указывает на недостаток в организме витамина B12.

