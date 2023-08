Врач раскрыл причины появления седины в раннем возрасте

Доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог Майкл Бол раскрыл причины появления седины в раннем возрасте. Соответствующий материал появился на сайте издания Eat This, Not That!.

На возникновение данной проблемы в первую очередь влияет генетика. Также наличие седых волос указывает на недостаток в организме витамина B12. «Этот дефицит может ослабить клетки волосяных фолликулов и повлиять на выработку меланина», — объяснил Бол и добавил, что помимо седины, человек может испытывать постоянную усталость, частичную потерю зрения, покалывание и слабость в мышцах.

Кроме того, поспособствовать появлению обесцвеченных волос в раннем возрасте могут заболевания щитовидной железы и курение. «Никотин сужает кровеносные сосуды, приводя к накоплению токсинов, а это, в свою очередь, провоцирует поседение волос», — заключил собеседник издания.

Ранее парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам окрашивания, которые могут скрыть седину надолго. Так, эксперт посоветовала присмотреться к светлым тонам. Кроме того, замаскировать обесцвеченные пряди помогут окрашивания с легкими бликами.