Россиянкам назвали надолго скрывающие седину окрашивания

Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам окрашивания, которые могут скрыть седину надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к светлым тонам. «Окрашивание в светлых оттенках, подобранное под ваш УГТ (уровень глубины тона), блонд в разных его проявлениях всегда освежает и позволяет выглядеть моложе», — объяснила она.

Кроме того, замаскировать обесцвеченные пряди помогут окрашивания с легкими бликами и светлыми акцентами. По словам собеседницы издания, они помогут сделать отрастание корней более незаметным, что позволит не посещать салон красоты каждые две недели.

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