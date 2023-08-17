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14:29, 17 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали надолго скрывающие седину окрашивания

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина назвала россиянкам окрашивания, которые могут скрыть седину надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к светлым тонам. «Окрашивание в светлых оттенках, подобранное под ваш УГТ (уровень глубины тона), блонд в разных его проявлениях всегда освежает и позволяет выглядеть моложе», — объяснила она.

Кроме того, замаскировать обесцвеченные пряди помогут окрашивания с легкими бликами и светлыми акцентами. По словам собеседницы издания, они помогут сделать отрастание корней более незаметным, что позволит не посещать салон красоты каждые две недели.

Ранее визажистка, бровистка и мастер по прическам Ольга Горбунова назвала самые модные цвета и формы бровей в 2023 году. Благодаря показам модных дизайнеров актуальными стали обесцвеченные брови, отметила специалистка.

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    Мария Винар
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