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17:28, 11 августа 2023Ценности

Российская визажистка назвала обесцвеченные брови трендом 2023 года

Визажистка Ольга Горбунова назвала трендом прямые и обесцвеченные брови

Фото: Unsplash

Российская визажистка, бровистка и мастер по прическам Ольга Горбунова назвала самые модные цвета и формы бровей в 2023 году. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Благодаря показам модных дизайнеров актуальными стали обесцвеченные брови, отметила специалистка. Кроме того, в список вошли блестящие и неоновые тона. В то же время корейские тренды повлияли на популярность прямых бровей, добавила эксперт.

Также в перечень попали аккуратные брови натуральных цветов, которые сочетаются с оттенком корней волос. «Ключевое [здесь] — создать гармоничный и стильный образ, который будет соответствовать вашему вкусу и внешнему виду», — заключила собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Елена Метлина перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам. Кроме того, популярным окажется контуринг, подразумевающий окрашивание прядей у лица в различные оттенки, в том числе яркие.

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    Алина Гостева
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