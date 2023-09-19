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16:02, 19 сентября 2023Экономика

В Германии заявили о рухнувшей торговле с Россией

В ФРГ заявили о падении торгового оборота с Россией за год на 27 миллиардов евро

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Торговый оборот между Германией и Россией за первые семь месяцев 2023 года рухнул на 76 процентов, до 8,4 миллиарда евро. В годовом выражении падение составило 27 миллиардов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер.

По ее словам, за год в списке торговых партнеров Германии Россия опустилась с 14-го на 36-е место. На фоне сокращения присутствия или ухода из страны большинства немецких компаний Клаас-Мюльхойзер выступила за продолжение деятельности в секторах здравоохранения, сельского хозяйства и за частичное сохранение платежных каналов. Полное прекращение работы европейских банков в России «имело бы драматические последствия для всех иностранных компаний», заявили в комитете.

Товарооборот России и США по итогам июля 2023 года составил 277,3 миллиона долларов, показав снижение за два года в 13 раз. Это новый минимум по крайней мере с начала 2000-х. При этом сейчас почти 90 процентов оставшихся объемов занимают российские поставки.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что представители российского бизнеса не захотят возвращаться на Запад после того, как запустились на Востоке, где работать сейчас выгоднее. Бизнес-омбудсмен считает, что оставленные россиянами западные рынки перенасыщены инвестициями и слегка «неповоротливы».

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    Дмитрий Воронин
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