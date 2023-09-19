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19:15, 19 сентября 2023Мир

МИД Турции оправдал действия Азербайджана в Карабахе

МИД Турции объяснил действия Азербайджана в Карабахе вынужденными мерами

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

МИД Турции оправдал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, объяснив их вынужденными мерами. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, 19 сентября, азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов. Не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны», — сказано в заявлении ведомства.

В министерстве также добавили, что Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории.

Ранее минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе.

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    Анастасия Заикина
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