Маск сообщил о планах сделать использование X платным

Бизнесмен Маск заявил, что X планирует взимать деньги с пользователей

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что X (бывший Twitter) планирует взимать деньги с пользователей платформы. Трансляция пресс-конференции опубликована на странице израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам Маска, небольшой платеж будет взиматься с пользователей ежемесячно. Взимание платы направлено на борьбу «с армиями ботов» в первую очередь, подчеркнул бизнесмен.

Компания X Corp. была основана Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. с главным продуктом компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг, в результате которого логотип и название социальной сети были изменены на Х.

Ранее Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink. Биограф бизнесмена Уолтер Айзексон уточнил, что речь идет о той части Starlink, которая используется в конфликте на Украине.