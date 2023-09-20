Алиев рассказал о действиях Азербайджана в случае продолжения операции

Алиев: Азербайджан пошел бы до конца в операции в Нагорном Карабахе

Азербайджан «пошел бы до конца» во время военной операции, если бы незаконные вооруженные формирования в Нагорном Карабахе не сложили оружие. Об этом рассказал президент страны Ильхам Алиев в обращении к нации.

Политик подчеркнул, что властям государства утром 20 сентября сообщили, что непризнанные власти Карабаха согласились на все условия Баку.

«Я сообщил, что наше слово ценно и если наши условия принимают, то безусловно наши военные меры будут приостановлены», — отметил Алиев.

По словам президента Азербайджана, «противник полностью не соблюдал прекращение огня». Алиев также подчеркнул, что процесс вывода незаконных армянских формирований и их разоружения уже начался.

Кроме того, президент государства отметил, что власти Армении осознали, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Ранее Алиев сообщил, что за сутки операции в Нагорном Карабахе Азербайджан достиг всех поставленных целей. Он отметил, что за время операции стране удалось восстановить свой суверенитет.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что Баку считает ненужным заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он заявил, что если такое заседание будет созвано, то оно не будет эффективным или полезным. Гаджиев отметил, что из-за этого ситуация в Карабахе может даже ухудшиться.

20 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном.