Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:33, 20 сентября 2023Россия

Российских школьников предложили отправить на заводы

«Ъ»: Минпросвещения предлагает устраивать школьникам экскурсии на заводы

Фото: Владимир Чейшвили / РИА Новости

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил устраивать для школьников экскурсии на заводы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чиновник считает, что необходимо вспомнить советский опыт, когда ученики могли познакомиться с рабочими профессиями и «уйти от стереотипа, что работа на заводах не является престижной». «Приходится объяснять, что современное производство — это высокоточные технологии, а современные рабочие — это прежде всего инженерно-технические кадры», — сказал он.

В августе руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич рассказала, что дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается в 200 тысяч человек. Она также связала это в тем, что рабочие специальности перестали считаться престижными. В связи с этим представитель Минстроя призвала проводить в школах профориентацию уже с пятого класса.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить

    Мать решила пропустить свадьбу дочери из-за ее отказа выполнить одну просьбу

    В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

    Дочь Джигана и Оксаны Самойловой рассказала о своей будущей профессии

    Российских школьников предложили отправить на заводы

    Туристка описала Великобританию фразой «всюду признаки упадка и бедности»

    Пользователи сети перечислили глупые заблуждения юности о сексе

    65-летняя любительница фитнеса назвала секс ключом к сохранению молодости

    В Минобороны сообщили о массовой ликвидации бойцов спецбригады «Азов»

    В Турции рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости