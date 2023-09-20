Российских школьников предложили отправить на заводы

«Ъ»: Минпросвещения предлагает устраивать школьникам экскурсии на заводы

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил устраивать для школьников экскурсии на заводы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чиновник считает, что необходимо вспомнить советский опыт, когда ученики могли познакомиться с рабочими профессиями и «уйти от стереотипа, что работа на заводах не является престижной». «Приходится объяснять, что современное производство — это высокоточные технологии, а современные рабочие — это прежде всего инженерно-технические кадры», — сказал он.

В августе руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич рассказала, что дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается в 200 тысяч человек. Она также связала это в тем, что рабочие специальности перестали считаться престижными. В связи с этим представитель Минстроя призвала проводить в школах профориентацию уже с пятого класса.