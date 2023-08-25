Власти оценили масштабы дефицита строителей в России

В Минстрое заявили о нехватке 200 тысяч сотрудников в строительной отрасли

Дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается на сегодня в 200 тысяч человек. Об этом заявила руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич, на которую ссылается «Интерфакс».

Еще 100 тысяч сотрудников не хватает, по ее словам, в сфере ЖКХ. «Повсеместный дефицит» возник на фоне того, что рабочие специальности перестали быть престижными в России. Он касается 75 регионов страны, отметила Сенкевич. Представитель Минстроя призвала также проводить в школах профориентацию уже с пятого класса.

В начале 2023 года Центробанк со ссылкой на данные своего масштабного мониторинга, основанного на результатах опроса 14 тысяч работодателей из нефинансовых секторов экономики, назвал уровень нехватки сотрудников российских компаний рекордным за последние 25 лет.

Нехватку работников на заводах подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно ее информации, производственная занятость в России снизилась с 34,4 процента в 2007 году до 28,9 процента в 2022-м. Таким образом, в последние 15 лет в российской экономике сформировалась устойчивая тенденция перетекания сотрудников из производственного сектора в сферу услуг.