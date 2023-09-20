Вернувшиеся из кругосветки путешественники назвали самые красивые места России

«Борус»: россияне завершили шестилетнюю кругосветку на яхте «Елизавета»

Россияне завершили шестилетнее кругосветное путешествие на яхте «Елизавета» и назвали самые красивые места в мире, в том числе России. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Вернувшиеся из поездки по миру красноярцы рассказали, что им особенно запомнились «фантастически прекрасная» Антарктида и «нечеловечески впечатляющая» Патагония со скалами, фьордами, ледниками и водопадами.

Кроме того, путешественники отметили удивительную красоту России. «Поражают воображение Камчатка и Чукотка, где не только дивная природа, но и богатейший животный мир — столько китов, моржей, тюленей одновременно я не видел никогда в своей жизни. И, конечно же, прекрасен и могуществен наш родной Енисей», — признался руководитель экспедиции Алексей Логинов.

Отмечается, что за шесть лет «Елизавета» прошла 35 тысяч морских миль по сложному маршруту. Большая часть команды периодически менялась, постоянными участниками экспедиции оставались только ее руководитель и его старший помощник. Всего кругосветка состояла из нескольких этапов: Европейского, Трансатлантического, Американского, Антарктического, Тихоокеанского и Восточно-Арктического.

Ранее сообщалось, что экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Первая атака хищника произошла 4 сентября. Тогда был поврежден задний левый баллон катамарана, из-за чего судно полностью погрузилось под воду.