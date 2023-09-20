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20:14, 20 сентября 2023Силовые структуры

Мошенники обманули дочь экс-чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей

Дочь экс-чиновника Росимущества отдала мошенникам из «Москва-Сити» 18 млн руб.

Фото: АГН «Москва»

Мошенники из делового центра «Москва-Сити» обманули дочь экс-чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей, убедив ее перевести сбережения на якобы безопасный криптокошелек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Па данным канала, 19-летняя девушка получила звонок от мошенников, представившихся сотрудниками МВД. Злоумышленники сообщили потерпевшей, что ее сбережения в размере 30 тысяч долларов необходимо конвертировать в криптовалюту, и убедили привезти их на 24-й этаж башни «Федерация». После этого секретарь офиса уговорила девушку отдать еще 120 тысяч долларов и 27 тысяч евро семейных сбережений.

Через некоторое время мошенники вновь позвонили ей и сообщили о готовящемся в доме экс-чиновника обыске из-за внушительных сумм наличных. Чтобы спасти деньги, девушка собрала оставшиеся шесть тысяч евро и почти 300 тысяч рублей и вновь отвезла их в офис «Москва-Сити».

В общей сложности потерпевшая отдала злоумышленникам более 18 миллионов рублей. Спустя несколько часов после последнего визита в деловой центр она поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.

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    Олеся Мицкевич
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