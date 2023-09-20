65-летнюю Шэрон Стоун заметили в костюме за 1,4 миллиона рублей

Американская актриса Шэрон Стоун появилась на публике в люксовом наряде за сотни тысяч рублей и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

65-летнюю знаменитость заметили в аэропорту в Милане, Италия, в костюме из натуральной кожи модного дома Tod's, который состоял из бомбера и брюк коричневого цвета. В качестве обуви она предпочла лоферы той же марки. Известно, что общая стоимость образа составляет 15 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

В то же время в руках телезвезда держала кастомную сумку авторства дизайнера Уолтера Кьяппони за четыре тысячи долларов (385 тысяч рублей). При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

В декабре 2022 года сообщалось, что необычный наряд американской актрисы Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети. Тогда знаменитость появилась на красной дорожке гала-вечера, который прошел в рамках открытия Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии. Актриса посетила показ фильма «При чем тут любовь?» в черном платье, поверх которого была надета розовая оверсайз-накидка до пола, украшенная рюшами.