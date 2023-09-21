Клиенты Альфа-Банка подтвердят свои данные во «ВКонтакте» через Alfa ID

Получить галочку «ВКонтакте» можно теперь через Alfa ID от Альфа-Банка

Клиенты Альфа-Банка теперь смогут подтвердить данные своего аккаунта через Alfa ID и получить специальную серую галочку во «ВКонтакте» всего за 5 секунд. С такой галочкой проще строить личный бренд и вести бизнес. Пользователи могут воспользоваться опцией по своему желанию — она помогает пользователям формировать доверительный круг общения.

Чтобы получить галочку, нужно открыть приложение «ВКонтакте» или веб-версию в браузере на смартфоне или компьютере, зайти в «Управление VK ID», затем «Личные данные» — «Подтверждение аккаунта» и выбрать Alfa ID.

