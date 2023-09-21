В Подмосковье разрешили охоту на чаек

В Московской области разрешили охотиться на чаек

Московская областная дума приняла закон, который относит чаек к охотничьим ресурсам. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.

«Как дичь охотникам они не интересны, так как не относятся к съедобным видам. Тем более что обязательно нужно получить разрешение на добычу любых охотничьих ресурсов», — объяснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он отметил, что все вспышки птичьего гриппа в мае были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек. Закон приняли в целях борьбы с инфекционными заболеваниями и для того, чтобы защитить промышленное птицеводство от птичьего гриппа. Шапкин уточнил, что отстрел нескольких видов чаек, занесенных в Красную книгу, по-прежнему запрещен.

В июле больше 30 деревень Череповецкого района Вологодской области попали под карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 километров от района очага.