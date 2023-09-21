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21:06, 21 сентября 2023Из жизни

Банк спермы организовал конкурс среди студентов на самые активные сперматозоиды

В Китае банк спермы организовал конкурс на лучшую сперму среди доноров

Фото: Getty Images

Банк спермы в Китае начал предлагать студентам вознаграждение за донорство и организовал конкурс на лучший биоматериал с несколькими номинациями. Об этом сообщает South China Morning Post.

Учреждение в китайской провинции Хэнань начало принимать дополнительные стимулирующие меры для доноров из-за падения уровня рождаемости в стране. В первую очередь, чтобы привлечь к донорству молодых людей с хорошими показателями, они предложили вознаграждение студентам, а также организовали для них конкурс в столице провинции, городе Чжэнчжоу. Победителями станут доноры с самым большим количеством сперматозоидов в образце и самой активной спермой.

Участники будут получать по 200 юаней за каждую сдачу биоматериала. Сотрудники банка спермы надеются, что каждый конкурсант сможет сдать от 8 до 20 образцов за два месяца. При этом те, кто сдаст сперму 20 раз, получат дополнительное вознаграждение в 2100 юаней. Все доноры-студенты также смогут попасть на бесплатный прием к репродуктологу после окончания конкурса.

Из-за загрязнения окружающей среды и повышения уровня стресса общее качество спермы существенно снизилось за последнее время. Это привело к проблемам бесплодия у женатых пар, что, в свою очередь, становится причиной дисгармонии в семьях и обществе в целом

Банк спермы Хэнаня
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Банк спермы Хэнаня — один из 27 в стране. Он помогает забеременеть парам, у которых по каким-то причинам нет возможности самостоятельно зачать ребенка. Подобные конкурсы с целью привлечь молодых доноров раньше проводились и в других таких заведениях в Китае.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Джорджия Дилан Стоун-Миллер, который подрабатывал донором спермы, уволился с работы и отправился искать биологических детей. За несколько лет путешествий он встретил 25 из 96 своих отпрысков.

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    Алиса Дмитриева
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