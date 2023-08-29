Отец 96 детей уволился с работы и отправился их искать

Lad Bible: донор спермы в США стал отцом 96 детей и решил их найти

Житель американского штата Джорджия, подрабатывавший донором спермы, уволился с работы и отправился искать своих многочисленных детей. Об этом сообщает LAD Bible.

У 32-летнего программиста Дилана Стоуна-Миллера 96 отпрысков. Все они были зачаты искусственным путем и до недавнего времени никогда не встречали своего биологического отца.

В 2020 году мать одной из биологических дочерей Стоуна-Миллера смогла найти его через соцсети. К тому времени ее дочери, которую звали Харпер, исполнилось три года. Встретившись с девочкой, мужчина решил, что должен попытаться наладить отношения и с другими детьми.

Для этого Стоун-Миллер уволился с работы и отправился в долгое путешествие, которое финансировал из собственных сбережений. Проехав 14,4 тысячи километров, он увидел 25 своих биологических детей.

Чтобы не запутаться в многочисленных детях, мужчина ведет таблицу. В нее он заносит их имена, возраст и дни рождения, а также отмечает, когда в последний раз общался с ними.

Ранее сообщалось, что голландец, которого прозвали «сперминатором» за то, что он стал отцом более 600 детей, продолжил сдавать сперму, несмотря на запрет суда. Мужчина утверждает, что помогает только тем матерям, которые уже родили от него одного ребенка.