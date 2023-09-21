В Ереване началось шествие протестующих

РИА Новости: в Ереване протестующие начали шествие по улицам города

Митингующие в Ереване начали шествие по улицам города. Они перекрывают автомобильные дороги, сообщает РИА Новости.

Протестующие покинули центр города, разделились и направились в разные концы столицы от площади Республики, где проходил массовый митинг. При этом часть людей осталась на центральной площади.

По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», сотрудники полиции начали проводить задержания участников протестного шествия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что правительство будет жестко действовать в отношении митингующих, чтобы на улицах Еревана не пролилась кровь.