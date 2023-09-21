В Пскове пройдет выставка советского фарфора

В псковском музее Двор Постникова 23 сентября откроется выставка советского многотиражного фарфора «Сокровища из старого буфета». Об этом сообщается на сайте Псковского музея-заповедника.

В экспозицию войдут изделия 1920-1940-х годов. Особое место среди предметов коллекции занимают работы, непосредственно выполненные выдающимися художниками-фарфористами — пудреница «золотой мост» в росписи гения русского фарфора Воробьевского или одна из первых работ законодательницы мировой фарфоровой моды Безпаловой – чайные пары «с рыбками».

«В собрании Псковского музея хранятся около 200 предметов, относящихся к довоенному периоду, 167 из них будут представлены на выставке. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм. В них, как в зеркале отразилась история развития русского советского фарфора, не раз становившегося одним из символов нашей культуры, основные направления, стили и техники декора фарфоровых изделий», — сказала сотрудник отдела хранения музейных фондов и куратор выставки Алла Москалец.

Ранее сообщалось, что в музее декабристов поселка Новоселенгинск в Бурятии 16 сентября открылась выставка открыток «Разрешите вас поздравить!». На выставке будут представлены открытки, выпущенные в России с начала прошлого века. Так, среди экспонатов можно будет увидеть открытки, выпущенные как до Революции, так и в 50-90-е года XX века. Они будут посвящены Новому году, 8 Марта, Дню Октябрьской революции.